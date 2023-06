Mondiali U20 | Italia batte 3 - 1 Colombia e vola in semifinale

(Di domenica 4 giugno 2023) Nella notte l'Under 20 ha battuto 3 - 1 lae si è qualificata per le semifinali del torneo iridato in corso di svolgimento in Argentina. I ragazzi del ct Nunziata giocheranno a La ...

Nella notte l'Italia Under 20 ha battuto 3 - 1 la Colombia e si è qualificata per le semifinali del torneo iridato in corso di svolgimento in Argentina. I ragazzi del ct Nunziata giocheranno a La ...Semifinale l'8 giugno C'è una nazionale italiana di calcio in semifinale aied è la ... La Gazzetta dello Sport segnala che nessun italiano ha mai segnato così tanto in un Mondiale, visto ...Tra le migliori quattro del mondo. L'Italia Under 20 accede alle semifinali deidi categoria battendo, nel quarto di San Juan , la Colombia con un secco 3 - 1. Continua il cammino degli azzurrini di Carmine Nunziata che, nella kermesse iridata in corso in Argentina, dopo ...

Estasi Italia! Abbatte la Colombia 3-1 e vola in semifinale La Gazzetta dello Sport

Mondiale Under 20, Colombia-Italia 1-3: gli azzurrini volano in semifinale. Affronteranno la vincente della sfida tra Nigeria e Corea del Sud ...Con il termine della terza giornata della Coppa Italiana U20 si è conclusa la fase a gironi che ha decretato anche la seconda finalista: a contendersi il titolo saranno Udine e Umbertide.