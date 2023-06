Mondiali di calcio Under 20 | tris dell' Italia alla Colombia | è semifinale!

(Di domenica 4 giugno 2023) Azzurrini vittoriosi ai quarti di finale dei20 di. La formazionena, all’Estadio di San Juan del Bicentenario, in Argentina, hanno battuto laper 3 a 1 . In vantaggio...

Tra le migliori quattro del mondo. L'Italia Under 20 accede alle semifinali deidi categoria battendo, nel quarto di San Juan , la Colombia con un secco 3 - 1. Continua il cammino degli azzurrini di mister Carmine Nunziata che, nella kermesse iridata in corso in ...Azzurrini vittoriosi ai quarti di finale deiUnder 20 di. La formazione italiana, all'Estadio di San Juan del Bicentenario, in Argentina, ha battuto la Colombia per 3 a 1. In vantaggio per 2 - 0 nel primo tempo grazie alle reti ...under 20: il cammino dell'Italia . Le formazioni ufficiali. Retroguardia Azzurra chiamata ...di inizio colombiano, in manovra da sinistra a destra: velocità e aggressività da parte dei ...

Azzurrini vittoriosi ai quarti di finale dei Mondiali Under 20 di calcio . La formazione italiana, all’Estadio di San Juan del Bicentenario, in Argentina, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 100' Finisce la partita, Italia-Colombia 3-1 U20. L'Italia vola in semifinale!!!! 98' Ultimo giro d'orologio! 96' Fuori Baldanzi ed Esposito, dentro Degli Inn ...