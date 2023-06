Mondiale Under 20 | avanti Italia | Azzurrini in semifinale

(Di domenica 4 giugno 2023) Una bellissima. Una partita difficile, si sapeva, ma i ragazzi Nunziata hanno sono riusciti a piegare anche la Colombia in questo quarto di finale giocato all’Estadio San Juan del Bicentenario. 3-1 il risultato finale in un match vibrante dove glihanno raggiunto un parziale di...

Il ct dell'Italia20, Carmine Nunziata , ha commentato ai canali ufficiali della Figc la splendida vittoria contro la Colombia che ha permesso agli azzurrini di volare in semifinale neldi categoria: ' ...SAN JUAN (Argentina) - È festa azzurra all'Estadio del Bicentenario di San Juan, in Argentina, dove la Nazionale di Nunziata riesce a battere la Colombia, conquistando la semifinale del20 (per la terza volta consecutiva in un questo torneo). Una grandissima prestazione dell'Italia, che si è imposta con il punteggio di 3 - 1, grazie alle reti di Casadei, Baldanzi ed ...Ogni tappa del World Tour consente agli atleti di guadagnare punti per il rankinge al ... le date sono 22 - 23 luglio (Senior emaschile e Senior femminile). Iscrizione aperta a tutti. ...

Italia-Colombia 3-1, gli azzurri raggiungono la semifinale al Mondiale U20 Sky Sport

L' Italia è tra le migliori quattro squadre al Mondiale Under 20 in corso in Argentina. A San Juan, gli azzurrini battono 3-1 la Colombia, volando in semifinale: decidono i gol al 9' di Casadei, al 38 ...Azzurrini vittoriosi ai quarti di finale dei Mondiali Under 20 di Calcio. La formazione italiana, all’Estadio di San Juan del Bicentenario, in Argentina, hanno battuto la Colombia per 3 a 1.