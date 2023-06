Mondiale U20 | Italia in semifinale! Colombia battuta 3-1 | ancora in gol Casadei Ora Nigeria o Corea | Nazionali

(Di domenica 4 giugno 2023) 2023-06-03 23:59:00 Arrivano conferme: IlU20 in corso di svolgimento in Argentina entra nella sua fase calda. Da oggi vanno in scena i quarti di finale e tra le otto migliori squadre del globo c’è anche l’. La squadra di Nunziata ha battuto l’Inghilterra agli ottavi e si è guadagnata la sfida alladel 3 giugno. Eliminata la Seleccion, padrona di casa, si è aperto un tabellone interessante per gli Azzurri che sono dalla parte opposto a Brasile e Usa, le due squadre che più hanno impressionato in questa rassegna. E, a rendere questo torneopiù imprevedibile, la clamorosa uscita di scena della Seleçao, che nel primo quarto di finale viene sconfitta per 3-2 dopo i tempi supplementari dalla sorpresa Israele nonostante fosse stata avanti due volte. Ai verde-oro non bastano i gol del solito ...

...a vivere unda due edizioni, ci siamo aggrappati anima e corpo al cammino degli Azzurrini di Nunziata che hanno rimesso in circolo l'adrenalina dei grandi appuntamenti. Colombia - Italia,...A compiere l'impresa che vale l'accesso alla semifinale delè un Israele intraprendente e mai domo, capace di recuperare due svantaggi per piazzare il sorpasso decisivo al 108' con un ...La partita Israele - Brasile di sabato 3 giugno 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i quarti di finale delSAN JUAN " Sabato 3 giugno all'Estadio San Juan del Bicentenario andrà in scena il quarto di finale valevole per il, ovvero Israele - Brasile : calcio di inizio alle ore 19:...

LIVE Italia-Colombia, Mondiali calcio U20 in DIRETTA: gli azzurrini cercano una nuova impresa OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 100' Finisce la partita, Italia-Colombia 3-1 U20. L'Italia vola in semifinale!!!! 98' Ultimo giro d'orologio! 96' Fuori Baldanzi ed Esposito, dentro Degli Inn ...MONDIALE U20 - Gli azzurri giocano la partita perfetta e centrano la terza semifinale mondiale consecutiva in questa categoria: 3-1 alla Colombia.