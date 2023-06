Mkhitaryan | «All’Inter tanti campioni! Avrei giocato con Djorkaeff ed altri due»

(Di domenica 4 giugno 2023)è il protagonista dell’ultimo episodio di Footsteps su Recast. Il centrocampista racconta il suo percorso in carriera ed i suoi idoliIDOLO – Queste le parole di: «Mi sarebbe piaciuto giocare cone Baggio e Ronaldo il brasiliano. Ci sono statiri forti, sfidare tutti loro poteva essere un sogno. La cosa più bella è che ho sempre creduto in me, ho lavorato andando avanti senza pensare alle difficoltà. Gol? Lo scorpion-cick in una partita nel Boxing Day. Sono entrato dalla panchina, hopochi minuti, stavo giocando dopo un infortunio. A fine partita ho ricevuto una palla da Ibrahimovic, potevo solo colpirla di tacco ed ho segnato. La partita più speciale? Ogni partita è sempre stata ...

...mentale - per presentarsi nelle migliori condizioni possibili'...hanno fatto parte della spedizione in Piemonte Henrikh,...per vari motivi di una pedina fondamentale nel gioco dell'...... 1 - 0 a favore dei nerazzurri'intervallo in virtù della rete ...a riprendere per il secondo tempo 46' nuovo angolo per l'... Dalbert e. Simone Inzaghi dovrebbe rispondere consueto ...... con Lautaro che invece ha lasciato spazio'ex Roma. ... lascia pensare che Inzaghi è praticamente sicuro di avereal ... L'corsara a Torino, quindi, tanto racconta di quella che ...