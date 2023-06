Milan-Verona oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

(Di domenica 4 giugno 2023) Vincere per essere sicuri di disputare quanto meno lo spareggio salvezza., inquesta sera a San Siro alle ore 21 (diretta esclusiva su DAZN), per gli scaligeri rappresenta l’ultima spiaggia. Solo i tre punti metterebbero la squadra di Marco Zaffaroni al sicuro da eventuali sorprese provenienti dall’Olimpico di Roma, dove alla stessa ora lo Spezia sarà impegnato contro i giallorossi di Mourinho. La classifica vedee Spezia appaiate al terzultimo posto con 31 punti. Ciò significa che se questa sera dovessero ottenere lo stesso risultato si giocherebbero la salvezza in uno spareggio. Il regolamento, infatti, da quest’anno non privilegia più scontri diretti o differenza reti. Le due partite della regular season, che in teoria vedrebbero in vantaggio i liguri con un pareggio e una vittoria, non ...

Milan-Verona, gara che sarà valida per la 38ª giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva, domenica alle 21, su Dazn tramite Smart TV, console (come PS4, PS5 o ...