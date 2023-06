Milan-Verona | le pagelle di CM | Leão meravigliao | Giroud c’è sempre

(Di domenica 4 giugno 2023)Maignan 6: coraggioso nell’uscita su Ngonge, meno sicuro in del gol veronese. (dal 43’ st Mirante); Calabria 5: dormita clamo...

Serie A, spareggio salvezza tra Spezia ePartenza shock per la Roma in casa contro lo Spezia ... Ildi Pioli , già qualificato in Champions League , vince infatti 3 - 1 a San Siro contro la ...Ilpiega il3 - 1 con un rigore di Giroud nel primo tempo e una doppietta di Leao nella ripresa, ma i gialloblù riescono comunque a garantirsi un'ultima chance grazie alla simultanea ...... la qualificazione alla prossima Champions League di Lazio, Inter e(in rigoroso ordine di ...di Sampdoria e Cremonese e la lotta disperata fino all'ultimo istante e anche oltre di Spezia e

Il Milan batte il Verona a San Siro nell'ultima giornata: i veneti si giocheranno la permanenza in Serie A contro lo Spezia ...Saranno Atalanta e Roma le due squadre italiane a disputare la fase a gironi della prossima Europa League. La Dea ha chiuso al quinto posto vincendo per 5-2 in casa con il Monza, mentre i giallorossi ...