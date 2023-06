Milan-Verona | coreografia San Siro per Ibrahimovic | “God Bye” E Zlatan scoppia in lacrime FOTO

Leggi su sportface

(Di domenica 4 giugno 2023)della Curva Sud delperin occasione dell’ultima partita in rossonero del campione svedese. Il calciatore a causa di un infortunio non può essere in campo, ma nel momento in cui è apparso il messaggio “God Bye” sugli spalti si è visibilmente commosso e ha ringraziato i suoi tifosi. Gra??e @Ibra official ##Semprepic.twitter.com/ErnHAdhnJ0 — AC(@ac) June 4, 2023 SportFace.