Milan-Verona 3-1 nella notte dell’addio di Ibrahimovic

(Di domenica 4 giugno 2023)O (ITALPRESS) – Si apre con il saluto dei tifosi a Zlatansera del suo addio, la sfida trache vede i tricolori uscenti vincere per 3-1, con gli ospiti che si giocheranno la salvezza tra una settimana contro lo Spezia. A decidere il match sono un rigore di Giroud e una doppietta di Leao, con il momentaneo pareggio di Faraoni nel mezzo. I padroni di casa partono meglio e si piazzanometà campo avversaria, senza però riuscire a impensierire più di tanto Montipò in avvio. Al 26? è Messias a provarci con un sinistro dalla distanza che si spegne sul fondo dopo la deviazione di un avversario. Poco dopo, sul versante opposto, Ngonge viene lanciato in contropiede sulla sinistra e mette in mezzo una palla velenosa sulla quale Depaoli non arriva per ...

Commenta per primo Il campionato è finito, ma la stagione delcontinua. Dopo la sconfitta con il, i gialloblù dovranno giocare ancora 90 minuti nello spareggio salvezza contro lo Spezia: 'Non dobbiamo pensare a cosa abbiamo fatto finora - ha detto l'...Marco Zaffaroni, allenatore del, ha parlato dopo il match giocato dai gialloblù in casa delMarco Zaffaroni ha così parlato a Dazn dopo. PARTITA - "Abbiamo giocato complessivamente una buonissima gara trovando il pari contro unmotivatissimo. Stavamo facendo una ottima gara poi nel finale non siamo riusciti a ...Lo Spezia, con 31 punti, è terz'ultimo con il, sconfitto 3 - 1 in casa del. Servirà lo spareggio per decretare la squadra che scenderà in Serie B con Sampdoria e Cremonese. All'Olimpico, ...

Zlatan Ibrahimovic chiude la carriera e dà l’addio al calcio. Il 41enne attaccante svedese annuncia il ritiro dopo Milan-Verona, gara che chiude il campionato con il 3-1 per i rossoneri. Alla fine del ...Atalanta e Roma in Europa League, Juventus in Conference, a meno di provvedimenti dell'Uefa, spareggio salvezza tra Verona e Spezia. (ANSA) ...