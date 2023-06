(Di domenica 4 giugno 2023) Luca, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'addio aldi Zlatan

Si sofferma sul campionato delLucanel suo editoriale per Milannews. Questi i passaggi principaliFa il punto sul momento delLucanel suo editoriale per Milannews. Questi i passaggi principaliNon si sofferma solo sulLucanel suo editoriale per Milannews. Questi i passaggi principali:

Milan, Serafini: “L’apporto di Ibrahimovic è stato incommensurabile” Pianeta Milan

Luca Serafini, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio 24 nel corso della trasmissione Tutti Convocati parlando di Zlatan Ibrahimovic: "Ibrahimovic è arrivato al Milan ...Milan, Serafini: «Sul mercato c’è tanto da fare. Maldini…». Le parole del giornalista sui movimenti di Maldini e Massara Intervistato da Tutti Convocati, il giornalista Luca Serafini ha parlato del me ...