Milan | Pioli | 'Ibrahimovic sta decidendo il suo futuro Leao? Ha l'ossessione di diventare come lui'

I rossoneri dichiudono la stagione ospitando gli scaligeri di Zaffaroni, in lotta per la salvezza: dove vedere- Verona Ildi Stefanoospita il Verona di Marco Zaffaroni nella 38ª e ultima giornata della Serie A 2022/2023. I rossoneri, che salutano per l'occasione Zlatan Ibrahimovic, al passo di addio al club,...Rafael Leao ha detto si alfino al 2028 e vuole diventare sempre più leader della squadra di. Una partita che ha poco da dire per i padroni di casa che possono solo migliorare le ...In casa rossonera, Stefanonon potrà contare su Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic. Calciomercato.it seguirà la sfida di San Siro in tempo reale.- Verona, formazioni ufficiali e dove ...

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. A disposizione.: Mirante, Tatarusanu, Ballo ...Le parole di Pioli prima di Milan-Hellas Verona, in programma per il 4 giugno alle 21:00 e valida per la 38ª giornata di Serie A ...