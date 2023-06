Milan | Ibrahimovic annuncia il ritiro dal calcio giocato | 'È arrivato il momento di dire ciao'

Zlatansi commuove allo stadio Meazza per il suo addio al. Poco dopo il triplice fischio, con lo stadio ancora pieno, tappeto rosso verso il centro del campo per lo svedese, all'ultima ...... nell'ultimo turno di campionato, tutti i 72 mila di San Siro sono rimasti sugli spalti per salutare Zlatan. Bandiere e tappeto rosso per il campione svedese del, che è sceso in ...Passerella finale per Zlatan, al termine di- Verona 3 - 1. Poco dopo il triplice fischio, con lo stadio ancora pieno, tappeto rosso verso il centro del campo per lo svedese, all'ultima apparizione in rossonero ...

Ibrahimovic saluta dopo Milan-Verona: "Momento di dire ciao al calcio" Sky Sport

La sfida diretta per la salvezza è stata determinata dalle sconfitte del Verona a San Siro con il Milan (doppietta di Rafa Leao e lacrime di tanti, nel dopopartita, per l'addio a Ibrahimovic) e dello ...Zlatan Ibrahimovic in lacrime per l'addio al Milan. La curva sud rossonera ha salutato il centravanti svedese con una coreografia da brividi: 'Godbye' il messaggio formato sugli spalti dal fulcro dell ...