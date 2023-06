Milan-Hellas Verona | le formazioni ufficiali

(Di domenica 4 giugno 2023) Riportiamo ledi, partita valevole per la 38° e ultima giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Paolo Valeri della sezione di Roma 2, coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Preti, e dal quarto uomo Volpi. VAR e AVAR saranno rispettivamente Mariani e Muto. Calcio d’inizio alle 21 allo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Fresco di qualificazione in Champions League ottenuta grazie alla vittoria esterna ai danni della Juventus, ilospiterà unin piena lotta per la salvezza. Senza più nulla da dire a questa stagione, gli uomini di Stefano Pioli proveranno a concludere l’annata con un altro successo. Riflettori puntati questa sera su Zlatan Ibrahimovic. Il fuoriclasse svedese non ...

Non è ancora conclusa l'era Zlatan Ibrahimovic . L'attaccante lascerà ilal termine della stagione, questo è certo. L'ultima sfida da rossonero sarà quella contro l'Verona e non lo vedrà nemmeno scendere in campo causa infortunio. Ma Zlatan non intende dire ...Le formazioni ufficiali diVerona di Domenica 4 giugno 2023, gara valida per la trentottesima giornata di Serie A 2022 - 2023 MILANO - Domenica 4 giugno, alle ore 21, allo Stadio 'Giuseppe Meazza',e ...Zlatan Ibrahimovic, attaccante del, oggi disputerà contro l'Verona la sua ultima partita con la maglia rossonera Zlatan Ibrahimovic, attaccante del, oggi disputerà contro l'Verona la sua ultima partita con la ...

Le dichiarazioni del centrocampista portoghese prima della gara contro i rossoneri Il capitano dell’Hellas Verona, Miguel Veloso ha parlato a DAZN prima della gara contro il Milan: “Tutti sappiamo que ...Si chiude la Serie A 2022/23. È tempo di verdetti, con dieci squadre che sono pronte a scendere in campo per l’ultima volta in questo campionato. Il Milan saluta Ibra, la Juve Rabiot e Di Maria, la Ro ...