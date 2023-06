Migranti | navi Ong bloccate nei porti e i post fascisti al governo se ne vantano

(Di domenica 4 giugno 2023) Fermi amministrativi.salvavitanei. Provvedimenti di unfascista", dove quelè forse di troppo. Punizioni mirate Ne scrive Luca Pons su fanpage.it: ""In un solo giorno sono arrivate due fermi amministrativi, con annessa multa, per duedi Ong dedicate al soccorso di personeche tentano di attraversare il Mediterraneo e si trovano ...

Punizioni mirate Ne scrive Luca Pons su fanpage.it: ""In un solo giorno sono arrivate due fermi amministrativi, con annessa multa, per duedi Ong dedicate al soccorso di personeche ...'Fermo amministrativo per duedelle ONG la 'Mare Go' e la 'Sea Eye 4' per avere entrambe violato le indicazioni del Governo italiano, applicato il decreto ONG con il blocco delle. E alla prossima violazione scatta il sequestro. Il Governo non delega a imbarcazioni private che battono bandiera straniera, finanziati da Stati esteri, il controllo delle frontiere e il ...Dal maggio del 2015 al giugno del 2019, riflette Weber, lemilitari tedesche "hanno ... è stata accusata di incapacità nella gestione o, peggio, di volere speculare sulla vita deisenza ...

Migranti, la protesta della ong Sea Eye: "Il fermo delle navi è un atto brutale, blocca i soccorsi" RaiNews

L'innalzamento dei mari è già iniziato, ma fare previsioni sulla velocità è difficile. I fenomeni climatici estremi sono in aumento e impattano sugli ecosistemi marini ...Fermi amministrativi. Navi salvavita bloccate nei porti. Provvedimenti di un governo “postfascista”, dove quel post è forse di troppo ...