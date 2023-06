Michael Clarke Duncan | la causa di morte dell’attore de Il Miglio Verde

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 4 giugno 2023)è morto il 3 settembre 2012 adi un arresto respiratorio, conseguenza di un infarto del miocardio avuto a luglio. Aveva solo 54 anni ed era ricoverato in ospedale, al Cedars Sinai di Los Angeles, da due mesi. L’attore di Chicago è noto soprattutto per aver recitato ne Ildi Frank Darabont nel ruolo di John Coffey. Il 13 luglio del 2012 l’artista fu colpito da un infarto del miocardio mentre si trovava in casa sua. Prima dell’arrivo dell’ambulanza la sua fidanzata Omarosa Manigault riuscì a praticargli un massaggio cardiaco che gli permise di sopravvivere e arrivare in ospedale, il Cedars Sinai Medical Center. Il 6 agosto, Joy Fehily, pubblicista di, svelò che finalmente l’attore era stato fatto uscire dalla terapia ...