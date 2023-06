VARSAVIA - Centinaia di migliaia di manifestanti si sono riuniti a Varsavia per il 34esimo anniversario delle prime elezioni democratiche polacche del dopoguerra , per una marcia che l'opposizione ...di polacchi sono scesi oggi per le strade di Varsavia per manifestare contro il governo nazionalista e populista al potere, a pochi mesi dalle elezioni legislative autunnali. Lo ha ...... rimandano l'acquisto dell'auto e per lo più finiscono per tenersi la propria, come confermato dal drastico crollo delle rottamazioni ( - 30% nel 2022 vs 2021), con quasiin meno di ...

Mezzo milione di polacchi in piazza a Varsavia contro il governo - Europa Agenzia ANSA

Mezzo milione di polacchi sono scesi oggi per le strade di Varsavia per manifestare contro il governo nazionalista e populista al potere, a pochi mesi dalle elezioni legislative autunnali. Lo ha annun ...La difesa chiede una multa ridotta e una sospensione condizionale della pena mentre l'accusa insiste per una multa superiore a $1 milione.