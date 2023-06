Meteo-Giuliacci | luglio e agosto | Cosa svelano i modelli Estate rovinata?

(Di domenica 4 giugno 2023) Si avvicina l', in questo inizio di giugno dal tempo ballerino. E Mario, sul suo sito, si spende nelle previsionidei mesi delle nostre ferie, ovvero. Ovvio, di certezze ancora non ne abbiamo, ma come spiega il colonnello, le proiezioni ci danno importanti e "curiosi" suggerimenti su quelle che saranno le tendenze.di: leggi qui l'articolo completo Si parte da, che secondo"dovrebbe essere caratterizzato da incursioni dell'anticiclone africano con una moderata frequenza ma senza le eccezionalità dell'anno scorso". Insomma, dovrebbe andare meglio rispetto aldel 2022 (almeno per i problemi ...

'L'anno scorso eravamo in preda a siccità estrema e incendi frequenti - si legge sul portaledi- Quest'anno la situazione andrà decisamente in maniera diversa e pertanto possiamo ..."Terra di nessuno":, la rivelazione choc: cosa si abbatte sull'Italiachoc,vede nero: temporali e instabilità, ecco dove Ilgiorno per giorno: venerdì 2 giugno le aree Alpine centro - orientali, Sicilia e Sardegna e le zone interne del Centro - ...

Meteo: Configurazione Europea ancora ANOMALA, palude barica, ecco cosa succede in Italia MeteoGiuliacci

La situazione meteo a livello europeo è chiara. Non ci sono anticicloni africani invadenti e il tempo è spesso incerto. Abituati alle ultime estati non sembra quasi nemmeno di essere in giugno. Ma in ...La palude barica continua ad interessare il Mediterraneo. Instabilità diurna molto diffusa ...