Meteo giugno | è allerta Ancora temporali e grandine Arriverà l’estate?

Per la giornata di lunedì 5è prevista allerta arancione per criticità idraulica (piene dei fiumi) su bassa collina, pianura, costa romagnola e pianura bolognese, oltre che per frane e ...Il codice giallo rimarrà in vigore fino alla mezzanotte (ore 23.59) di domani, lunedì 5. I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE In caso di avvisi di criticità o di allerte, si consiglia ai ...( LE PREVISIONI DEL TEMPO ) Le previsioni al Nord Lunedì 5la giornata sarà instabile su ... Le previsioni al Sud e in Sicilia Condizionileggermente migliori sulle regioni meridionali ...

Un Giugno e Luglio eccezionale: previsioni del Centro Meteo Europeo eclatanti novità. MAPPE Meteo Giornale

La Protezione civile ha diramato il nuovo bollettino delle allerte meteo idro per l’Italia valutando per domani 5 giugno diverse allerte per ...La prima settimana di giugno è all'insegna dell'instabilità climatica con rovesci e temporali in buona parte del paese. Ecco le previsioni ...