Messa in tv domenica 4 giugno | programma | orari | canale e diretta streaming

(Di domenica 4 giugno 2023) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà traslainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale ...

Prevista anche unasolenne a Olgiate Comasco, in serata: alle 20.30 nella piccola chiesa ... nella scorsa giornata, sabato 3, e oggi,4 giugno, cestini di ciliegie proposti su offerta, ..."Devo fare il conto con i miei anni: sento che sto un po' peggiorando" Durante ladi28 maggio 2023, don Adriano ha spiegato con estrema lucidità: "Devo dare una notizia non gioiosa, ...... facciamo un rapido recap della puntata di4 giugno. Terra Amara: Riassunto della puntata ... Demir è in fin di vita in ospedale mentre Zuleyha vienein prigione. Nella clip caricata su ...

Sacra di San Michele: la messa della domenica è alle ore 10 L'Agenda News

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l’evento clou dell’estate lariana, la “Sagra di San Giovanni”, che - come anticipato dal nostro giornale - dopo quattro lunghi anni - vedrà sabato ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...