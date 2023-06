Mentana come Santoro smonta Fazio | ' Chi lascia la Rai non è un martire'

...è partita da sinistra un' onda di solidarietà e grande disperazione che di fatto ha dipinto entrambimartiri. Ma c'è chi non la pensa così e non si è unito al coro di strazio: Enricoha ...... sull'addio di Fabio Fazio dalla Rai è intervenuto anche il direttore del Tg La7, Enrico. ... Io ho visto andar via dalla Rai figureRaffaella Carrà, Mike Bongiorno, Corrado. Io sono andato ...Io ho visto andar via dalla Rai figureRaffaella Carrà, Mike Bongiorno, Corrado. Io sono andato dalla Rai a dirigere il Tg5". E' un passaggio dell'intervento di Enrico, direttore del Tg ...

Mentana come Santoro: “Chi lascia la Rai non è un martire” QUOTIDIANO NAZIONALE

Il direttore del Tg La7 si smarca dai pianti per l'addio di Fazio: "Nessuno di noi è insostituibile". E sferza Annunziata: "Non puoi lavorare nel servizio pubblico e dire di non accettare chi governa" ...Il direttore del tg La7 sull'addio di Fabio Fazio dalla Rai: "Non esiste il diritto di essere sempre in onda. E in tv non c'è un Maradona..." ...