Meloni va a Tunisi per fermare gli sbarchi | ma troverà il muro di Saied

Giorgiasi è convinta a quel punto ...Per questo motivo in settimana il presidente del Consiglio, Giorgia, andrà in vista ufficiale adopo il colloquio telefonico con il presidente Kais Saied, avvenuto venerdì sera. Tra i ...Non è un caso, che il presidente del Consiglio, Giorgia, abbia parlato ieri al telefono con ... La premier ha accettato l'invito a recarsi in visita a, una missione che sarà cruciale per ...

Meloni va a Tunisi per fermare gli sbarchi, ma troverà il muro di ... L'HuffPost

La premier tenta una ricomposizione tra l'Fmi e il Paese nordafricano, ma le trattative sono ferme. E il colloquio tra il presidente tunisino e Macron non fa ...Segui Tag24 anche sui social La situazione appare quasi senza controllo, nelle ultime settimane poi, si sono moltiplicati gli sbarchi. La rotta è sempre la stessa e l’attuale situazione politico socia ...