Meloni a giorni in Tunisia | le sfide in agenda | gestione migranti e aiuto per sbloccare i fondi del Fmi

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 4 giugno 2023) In settimana Giorgiaandrà in visita ufficiale a Tunisi. Un incontro internazionale di importanza geopolitica che, sul fronte delladei flussi che ci vede coinvolti in prima linea, è tra i primi punti dell’del governo. Ebbene, il presidente del Consiglio affronterà di persona la questione, dopo il colloquio telefonico con il presidente Kais Saied avvenuto venerdì sera. Ma non solo: al centro del summit tra i due leader in calendario nei prossimi, ci saranno anche le relazioni bilaterali nel settore energetico e degli investimenti. E, soprattutto, il sostegno che l’Italia continua ad assicurare allanei negoziati con il Fondo Monetario Internazionale e nelladei flussi migratori. Sos, la...