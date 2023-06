Melanzane al forno | non devi friggere nulla! La cena sarà gustosa e con solo 310 kcal!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 4 giugno 2023)al: nonLae saporita La carne ti ha stufato? Alloraassaggiare la ricetta di questealche troverai continuando a leggere. A questegustose non potrà resistere nessuno, nemmeno il bambino che non sopporta gli ortaggi. Puoi preparare questa ricetta sia come secondo piatto che come piatto unico. Tutti potranno mangiarne una porzione anche chi vuole mantenersi leggero e in forma. Il procedimento per preparare questo piatto dialè davvero facile e intuitivo e, inoltre, è anche molto veloce.un piatto perfetto da preparare anche se ...