Nota Proprio per il corretto svolgimento degli esami die gli ulteriori carichi di lavoro che le operazioni legate agli esami comportano, i dirigenti scolastici possono richiedere la proroga ...Lasarà pre - . 'E il colloquio orale, non una interrogazione rigorosamente disciplinare, ... È anche quello che la scuolainsegnare alla politica'. L'intervista al Riformista di Renzi è ...Per essere bocciati si devono aver superato le ore massime di assenza, siavere una grave ... leggi anche2023, la guida completa: prove, punteggi, crediti e calendario Differenza tra ...

Maturità, deve essere garantita presenza e collaborazione del personale ATA. Attesa proroga supplenze al 30 giugno Orizzonte Scuola