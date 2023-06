Mattia Zenzola e le nuove segnalazioni su Benedetta Vari

L'ultima edizione di Amici22 si è conclusa con la vittoria del ballerino di latino, il primo vincitore nella sua categoria. Il ballerino si è detto felicissimo di aver raggiunto questo traguardo e ha sempre ringraziato la sua compagna di ballo che lo ha accompagnato ...Paura e rabbia, ieri, rispettivamente pere per il suo ex prof di Amici 22 , Raimondo Todaro . Presso il teatro Metropolitan di Catania, infatti, si è svolto un evento dal titolo "Serata da sballo", organizzato proprio da ...Amici 22, Raimondo Todaro furioso per il falso allarme bomba, tra gli ospiti dell'evento ancheL'evento Serata da sballo era stato organizzato dalla Todaro Dance Academy e dal maestro ...

Amici 22, Benedetta Vari e Mattia Zenzola protagonisti in un nuovo programma targato Mediaset TuttoSulGossip

Durante un evento organizzato al Teatro Metropolitan di Catania, Raimondo Todaro e Mattia Zenzola sono state vittime di uno scherzo pessimo.Nel corso del serale era apparso molto evidente il grande feeling tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola, e sembrerebbe che ora fra i ...