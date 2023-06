Massimo Troisi | il Pulcinella senza maschera

Se nasci nella periferia di Napoli e cresci in una piccola casa e sovraffollata (cinque fratelli, due genitori, due nonni e cinque nipoti), o si chiamao si rassegna all'anonimato fin dall'infanzia.decise di far onore al suo nome e di combattere contro un destino difficile, acuito fin dalla giovinezza da dolorose febbre ...Ultime notizie calcio Napoli - Nel giorno del 29º anniversario dalla scomparsa di, il suo amico storico e collega Lello Arena ha voluto condividere una dedica per, sottolineandone la coincidenza con la giornata storica che si appresta a vivere tutta Napoli. ......Nathalie Caldonazzo non ho di certo bisogno di associare per forza il suo nome a quello di... aveva ricevuto diverse telefonate da persone che conoscono bene l'ex di. Natalie era stata ...

Massimo Troisi, l'incredibile coincidenza con la festa scudetto del Napoli Corriere dello Sport

L'attore partenopeo Lello Arena ricorda l'indimenticabile Massimo Troisi con una bellissima lettera nel giorno del 29° anniversario della morte dello straordinario attore e regista, avvenuta il 4 giug ...Il 4 giugno del 1994 appena 12 ore dopo la fine del suo film più ambizioso e impegnativo, «Il Postino», Massimo scivolava dal sonno alla morte nella casa di sua sorella Annamaria, a Ostia ...