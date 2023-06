Marvel’s Spider-Man 2 | la mappa sarà grande il doppio rispetto al suo predecessore

Leggi su tuttotek

(Di domenica 4 giugno 2023) Insomniac Games ha dichiarato che ladel nuovo-Man 2ila quella del capitolo precedente-Man è di sicuro uno dei giochi Sony di maggior successo e ovviamente ora i fan sono in trepidante attesa di mettere le mani sul secondo capitolo. Non troppo tempo fa abbiamo avuto modo di vedere il nuovo titolo di Insomniac Games in azione grazie ad una lunga sequenza di gameplay e a quanto pare ora stanno saltando fuori sempre più informazioni a riguardo. Recentemente infatti la compagnia ha dichiarato che ladi-Man 2il...