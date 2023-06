Martina Franca | oggi la festa dello sport Molte discipline Info viabilità e servizi

Nei decenni scorsi il medico ex ufficiale dei carabinieri fu ufficiale sanitario a. Un dirigente rigoroso e che subì anche l'incendio dell'auto. Malissimo sopportato da parte della dirigenza dell'ente dell'epoca, con numerose riunioni del comitato di gestione dell'...Il 3 giugno 1980 Antonio Chionna, appuntato dei carabinieri, era libero dal servizio. Andò in banca, la filiale che si trovava in corso Messapia a. La banca fu rapibata dai terroristi, Antonio Chionna fu ucciso nel tentativo di sventare l'azione criminale. Oggi Antonio Chionna, militare vittima del terrorismo, viene ricordato ...... appuntato carabiniere, viene ucciso durante un attentato terroristico a(TA) 1982 " Il diplomatico israeliano Shlomo Argov viene ferito gravemente in un attentato terroristico a ...

Kiev: no bombe, sì bombette. Di Martina Franca. Oggi e domani dimostrazione Noi Notizie

Domenica prossima 4 giugno dalle 09.00 alle 22.00 si svolgerà la Festa dello Sport organizzata dall’Amministrazione Comunale col patrocinio del CONI. Nelle zone interessate allo svolgimento della mani ...Il Presidente della Repubblica onora il Mar. Capo Dott. Gianpiero Palazzo con il titolo di Cavaliere della Repubblica Oggi, 2 giugno, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito al M ...