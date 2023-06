Mario Schifano | l' esploratore di futuro

(Di domenica 4 giugno 2023) Un felino veloce, rapace, che ama muoversi nel buio. Così lo descrisse Goffredo Parise: «Un piccolo puma di cui non si sospetta la muscolatura e lo scatto, che lascia dietro di sé l’impronta nitida e misteriosa dell’eleganza»., l’artista che ha più segnato il nostro Dopoguerra, fragile e irrequieto, amante del futurismo e ossessionato dalla tecnologia, fu una figura leggendaria, con i suoi maglioncini attillati e i jeans a zampa d’elefante. Il fascino da gladiatore, con cui ha castigato principesse e nobildonne dell’età dell’oro capitolina. Suscitò passioni sfrenate di donne bellissime come Anita Pallenberg e Nancy Ruspoli. Ma solo con la giovane moglie Monica De Bei ebbe un figlio, Marco. Amatissimo, che fotografava continuamente con la Polaroid.con la voce dolce e strascicata di chi ...

... il vincitore del Gran Premio della Biennale di Venezia del 1964 Robert Rauschenberg, ma anche Roy Lichtenstein, Joe Tilson, Robert Indiana,, Mimmo Rotella, Tano Festa, Franco Angeli e ...All'Imago Museum, infine, è aperta al pubblico la mostra permanente '. Il trionfo della Pop Art italiana '. ..." GALLERIE D'ITALIA NAPOLI Intesa Sanpaolo apre al pubblico dal 2 giugno al 29 ottobre 2023, alle Gallerie d'Italia a Napoli , la mostra: il nuovo immaginario. 1960 - ...

Mario Schifano alle Gallerie d'Italia a Napoli Arte Magazine

La storia è nota: se non nei pressi della galleria La Tartaruga di Plinio de Martiis in via del Babuino, era ai tavolini del Caffè Rosati in Piazza del Popolo in compagnia di Franco Angeli e Tano Fest ...Inaugurata a Napoli alle Gallerie d’Italia, museo di Intesa Sanpaolo, la mostra Mario Schifano: il nuovo immaginario. 1960 -1990, dedicata a uno dei più importanti artisti italiani della scena naziona ...