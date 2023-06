Marco Mengoni aprirà il Power Hits Estate 2023

Leggi su velvetmag

(Di domenica 4 giugno 2023) Torna anche per quest’il concerto evento organizzato da RTL 102.5. Per il settimo anno consecutivo sarà di nuovo l’Arena di Verona a ospitare l’evento delle hit estive.la serata, dopo essersi aggiudicato il premo2021. Le hit dell’tornano a essere protagoniste delle classifiche e delle più importanti rassegne musicali estive. L’evento più atteso è sicuramente il, che andrà in scena anche quest’anno all’Arena di Verona e vedrà alternarsi sul palco tutti i protagonisti della bella stagione. Per quest’anno saràad aprire le danze della ...