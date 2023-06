Mara Venier si rivolge alla madre di Alessandro Impagnatiello e scatena una tempesta mediatica

Marco Masini e Giorgio Panariello sono grandi ospiti di, a Domenica In , nella puntata in onda oggi pomeriggio. L'insolita coppia sarà presto impegnata in un tour teatrale intitolato ..., nella prima parte della puntta di Domenica In, si sofferma sull'omicidio di Giulia Tramontano. 'Io voglio rivolgere un pensiero a Giulia, al suo bambino', dice la conduttrice, prima di ..., nella prima parte della puntta di Domenica In, si sofferma sull'omicidio di Giulia Tramontano. "Io voglio rivolgere un pensiero a Giulia, al suo bambino", dice la conduttrice, prima di ...

Giulia Tramontano, Mara Venier a 'Domenica In' manda un messaggio alla mamma di Alessandro Impagnatiello: «Suo leggo.it

Le parole - franche, dirette, emotivamente coinvolte - della conduttrice che è tornata sul femminicidio della giovane in stato di gravidanza, uccisa dal compagn ...Tumulto social a seguito delle parole di Mara Venier sul caso di Giulia Tramontano. La conduttrice accusata di scarsa sensibilità: "Dovrebbe chiedere scusa" ...