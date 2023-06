Mara Venier senza freni con Elettra Lamborghini | la gaffe che infiamma “Domenica In”

(Di domenica 4 giugno 2023) AIn tantissime risate e intime confessioni (oltre ad un pizzico di pepe) hanno caratterizzato l’intervista cheha concesso a. La cantante ha raccontato il suo travolgente amore per il marito Afrojack, entrando anche in alcuni dettagli intimi della loro sfera privata. Ne è nato così un siparietto assieme alla conduttrice che, spiazzando tutti e strappandoci una risata, ha ammesso con una rivelazione piccante chelo studio: “Io ho una grande nostalgia dei succhiotti”., la storia d’amore e il primo incontro con Afrojackè di scena aIn per una ricca intervista ai microfoni di...

A Domenica In tantissime risate e intime confessioni (oltre ad un pizzico di pepe) hanno caratterizzato l'intervista che Elettra Lamborghini ha concesso a. La cantante ha raccontato il suo travolgente amore per il marito Afrojack, entrando anche in alcuni dettagli intimi della loro sfera privata. Ne è nato così un siparietto assieme alla ..."Suo figlio è un mostro". Fanno discutere le parole di, conduttrice di Domenica In . Si rivolge a Sabrina Paulis, mamma di Alessandro Impagnatiello, il 30enne reo confesso per l'omicidio della compagna Giulia Tramontano. La madre, che ha detto ...vuole lasciare la Rai Questa è l'ultima indiscrezione che oggi trapela dagli studi di Rai 1 durante Domenica In . Ospite al programma Teo Teocoli a cui la conduttrice confessa: 'Chissà ...

"Suo figlio è un mostro", Mara Venier alla mamma di Alessandro Impagnatiello: poi le scuse ma è già polemica sui social, il video.Mara Venier alla mamma di Impagnatiello: «Sì, suo figlio è un mostro» La conduttrice apre «Domenica In» ricordando Giulia Tramontano, uccisa dal fidanzato a Senago - LaPresse/AP ...