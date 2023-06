Mara Venier chiede scusa alla madre di Impagnatiello dopo polemiche VIDEO

(Di domenica 4 giugno 2023) In diretta sono arrivate le scuse dia Domenica Inil caos mediatico provocato dalle parole rivoltedi Alessandro, il ragazzo che ha ucciso Giulia Tramontano. Nella penultima puntata del contenitore del dì festivo, in onda il 4 giugno 2023, la conduttrice si è pronunciata sul terribile caso di cronaca che ha sconvolto l'Italia in questi giorni. Un messaggio forte quello diche ha voluto mostrare la sua vicinanzafamiglia distutta della giovane, la cui vita è stata spezzata dall'uomo con cui avrebbe condiviso da lì a poche settimane la gioia di diventare genitore per la prima volta: "Io voglio rivolgere un pensiero a Giulia, al suo bambino, vorrei mandare un abbraccio da parte ...

Dopo una prima esibizione musicale, infatti, Elettra ha risposto ad alcune domande di. Gli haters e le difficoltà: ' Sono stata molto triste' Non appena si è trovata l'ospite di fronte, ..., nella prima parte della puntta di Domenica In, si sofferma sull'omicidio di Giulia Tramontano. "Io voglio rivolgere un pensiero a Giulia, al suo bambino", dice la conduttrice, prima di ...vuole lasciare la Rai Questa è l'ultima indiscrezione che oggi trapela dagli studi di Rai 1 durante Domenica In . Ospite al programma Teo Teocoli a cui la conduttrice confessa: 'Chissà ...

Si alza il sipario e inizia la penultima puntata di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1. Penultima puntata della… Leggi ...Sta per concludersi la lunga stagione televisiva di Domenica In 2022/2023. Un’altra annata di grande successo, che ha accompagnato milioni di telespettatori ogni domenica pomeriggio su Rai 1. Mara Ven ...