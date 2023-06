Mara Venier alla madre di Alessandro Impagnatiello | «Sì signora | suo figlio è un mostro!» Poi le scuse – Video

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 4 giugno 2023)a Domenica In L’omicidio di Giulia Tramontano e del piccolo Thiago, il bambino di sette mesi che ancora portava in grembo, ha colpito tutta l’Italia, compresa. La conduttrice ha scelto infatti di aprire la puntata odierna di Domenica In con un pensiero sulla vicenda, dove si è esposta, in maniera piuttosto forte, anche sul killer. “Eccoci qua, siamo arrivati38esima puntata di Domenica In, ma io non posso non cominciare questa puntata rivolgendo un pensiero a Giulia Tramontano e al suo bambino Thiago. Giulia è stata uccisa, è una storia che abbiamo seguito tutti; è agghiacciante. E’ una storia che ha colpito tutti quanti noi in una maniera impressionante“ ha esorditonell’anteprima di ...