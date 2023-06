Manuel Bortuzzo svela tutto | che emozione per i fan dell’ex gieffino

... l'ex concorrente della sesta edizione del reality show ha colto l'occasione anche per chiarire una volta per tutte il suo pensiero su. Clarissa Selassié sorprende su...... si sarebbe scoperto che si era trattato un agguato mafioso, ma il vero obiettivo non era, ... La nuova intervista, oggi 23enne, nel 2015 aveva già partecipato agli Eyof di : "Mi fa ..., il talentuoso nuotatore italiano, si prepara a partecipare ai Mondiali Paralimpici 2023. Dopo aver affrontato una tragica esperienza che lo ha costretto su una sedia a rotelle, ...

Manuel Bortuzzo: “Sono tornato a credere in me stesso, sarò nella Nazionale paralimpica” La Stampa

Manuel Bortuzzo, atleta paralimpico nel nuoto, verrà a Montevarchi il prossimo 7 giugno, alle ore 10,30 presso il Palazzetto dello Sport, per incontrare più di 400 studenti degli istituti comprensivi ...Appuntamento mercoledì 7 giugno al palazzetto dello sport di Montevarchi. Sarà, infatti, ospite il nuotatore paralimpico Manuel Bortuzzo, che incontrerà i ragazzi delle scuole medie e del liceo sporti ...