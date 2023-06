Mantovani | «Coppa Italia pubblicità per il calcio femminile I prossimi Mondiali…»

(Di domenica 4 giugno 2023) Ludovica, Presidente della Divisione, ha così parlato della finale ditra Juventus Women e Roma Ludovica, Presidente della Divisione, ha così parlato ai microfoni di La7 di Juventus Women-Roma. LE PAROLE – «Devo ringraziare tutti. E’ uno spettacolo incredibile, siamo stati ascoltati per questa giornata perfetta. Saranno 45 minuti ancora intensi per questo trofeo. E’ stata fortemente voluta e approvata e avallata dai due club la volontà di giocare la finale qui. Promuoviamo ilsu tutto il territorio. Siamo felicissimi di aver scelto Salerno, è una risposta da parte di tutti molto importante. Copertura della Nazionale per i ...

Non si chiamano Giochi della Gioventù, si chiama Torneo Ravano -Paolo, ma forme, spirito e modalità sono quelle di un connubio felice tra scuola e competizioni sportive sorprendente ...Genova . Dopo una lunga giornata trascorsa alla Fiera del Mare di Genova, in seno al multisport del 38° Torneo Ravano " 29°Paolo, e dopo aver disputato i quarti di finale, le semifinali e le finalissime, il team scolastico del Centro Storico della Garaventa ha conquistato con pieno merito il trofeo ...

Mantovani: 'Coppa Italia al sud per promuovere il calcio femminile. Soddisfatti della scelta' Ludovica Mantovani, presidentessa della Divisione Calcio Femminile, ha parlato così a La 7 della scelta di ...