Manila Nazzaro | “Messa alla gogna perché ho deciso di liberarmi da una storia sbagliata”

Leggi su dilei

(Di domenica 4 giugno 2023)all’attacco su Instagram, contro chi l’ha “” dopo gli ultimi risvolti della sua vita sentimentale. È risaputo che da mesi sia finita la suad’amore con Lorenzo Amoruso, che i due abbiano raccontato delle versioni dei fatti talvolta in contrasto e da subito c’è chi ha preso le parti dell’una o dell’altro. Ma da quando si è cominciato a vociferare del nuovo flirt dellala situazione è degenerata con insulti, a suo dire, “al limite della diffamazione” e dello “sciacggio mediatico”. E che, non in ultimo, sarebbero stati alimentati dal suo ex., il lungo sfogo su Instagram “Sono giorni ormai che nel mio profilo leggo solo commenti di questo genere: ...