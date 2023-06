(Di domenica 4 giugno 2023) È prevista ail prossimo 6unasindacale che coinvolgerà i lavoratori del comparto telecomunicazioni. A spingere i lavoratori alla protesta è la difesa dei perimetri occupazioni e il rilancio del settore delle Telecomunicazioni. Ecco tutti i dettagli sullail 6: tutte le informazioni Lasi terrà il 6in Centro, dalle dalle 9,30 alle 13,30. Coinvolgerà i lavoratori del comparto telecomunicazioni a piazza Santi Apostoli. Saranno oltre 1.500 le persone che si raduneranno per protestare. Il Comune prevede anche possibili ripercussioni per la viabilità nell’area tra via Cesare Battisti e piazza Venezia. A protestare ci sono ...

Ztl fascia Verde a, la rabbia dei cittadini e la raccolta firmecontro la Ztl: ecco dove e quando Una nuovaè stata organizzata a, in piazza del Campidoglio per giovedì 8 giugno. Anche questa volta la protesta sarà contro la cosiddetta ZTL fascia verde, un'area delimitata da 51 varchi e ...A comunicare il necessario slittamento della storicadi nuoto in acque libere TriO ...] Navigazione articoli Calcio, tutto in 90 lo Spezia acerca la salvezzaUnadi respiro internazionale, con diverse società professionistiche ad accrescerne ... oltre a squadre italiane tra le quali Juventus, Inter, Lazio, Fiorentina, Torino, Atalanta,, ...

Manifestazione a Roma martedì 6 giugno 2023: strade chiuse e divieti Il Corriere della Città

ROMA- La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha deliberato l’integrazione del programma delle iniziative e delle manifestazioni di promozione turistica in Italia e all’estero pe ...Brescia e Bergamo unite per la Capitale della cultura e legate da 80mila strisce in tessuto che hanno collegato i due territori. Sul ponte di Paratico che collega Brescia e Bergamo è scattata la caten ...