Manchester City-Inter | Inzaghi | e se contro Guardiola servisse cambiare modulo?

Leggi su inter-news

(Di domenica 4 giugno 2023)tecnicamente si preannuncia essere una partita spettacolare, magari anche tatticamente grazie al lavoro di. Una Finale di Champions League già presentata come il Davide italiano alla ricerca dell’impresail Golia inglese. E allora perché non provare a prevedere gli effetti speciali? La storia insegna e può aiutare a IstanbulVS.– Intendiamoci, Simone(vedi focus) non lo farà mai. Eppure in una partita simile, la più importante della sua carriera calcistica finora, ogni mossa può essere decisiva. Decisiva, quindi vincente. Soprattutto quando si tratta di una mossa a sorpresa. La domanda che ci poniamo è la seguente: e se per avere la meglio sul ...