Maltempo | sull' Italia 11 bombe d' acqua e tempeste in un solo giorno

...di instabilità'Italia con una estate che stenta a decollare : correnti umide in risalita sul Mediterraneo centrale, spiega il Centro Meteo Italiano, determineranno la prosecuzione del...... sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense e il rapido passaggio dal caldo al...il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che "occorre però accelerare'...La Maddalena spiaggia non è ancora pronta per accogliere i turisti che, complice il, tardano ad arrivare per affollare anche il litorale locale. Ma residenti e non della zona ...marina'...

Torna il maltempo sull'Abruzzo, allerta gialla per temporali ChietiToday

Allerta gialla per temporali sull'intera Emilia-Romagna, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani. A disporla l'Arpae e la Protezione Civile regionale che hanno assegnato ...Nuova bomba d’acqua a Fabriano, in provincia di Ancona, la seconda nel giro di dieci giorni. Al lavoro i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, insieme ai colleghi di Arcevia e Jesi.