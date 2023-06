Maltempo in Emilia - Romagna | frane e allagamenti nel Reggiano

(Di domenica 4 giugno 2023) commenta Ilcontinua ad abbattersi sull'. E' l'Appennino, in particolare il Comune di Baiso, una delle zone più colpite dai violenti temporali di domenica pomeriggio. ...

Domani scuole di ogni ordine e grado chiuse nel territorio comunale di Baiso (Reggio) dove nel pomeriggio si è abbattuta una bomba d'acqua, provocando frane e allagamenti. Lo ha comunicato il sindaco Fabrizio Corti. . 4 giugno 2023commenta Ilcontinua ad abbattersi sull'- Romagna. E' l'Appennino reggiano, in particolare il Comune di Baiso, una delle zone più colpite dai violenti temporali di domenica pomeriggio. Si ...La signora - la nota sindacalista Giuliana Baldinucci - impegnata in una camminata di solidarietà (da Gubbio a Gualdo Tadino) in favore degli alluvionati dell'Romagna, si trovava sul sentiero ...

Maltempo, lunedì allerta arancione in Emilia-Romagna TGCOM

Il maltempo continua ad abbattersi sull'Emilia-Romagna. E' l'Appennino reggiano, in particolare il Comune di Baiso, una delle zone più colpite dai violenti temporali di domenica pomeriggio. Si registr ...Domani scuole di ogni ordine e grado chiuse nel territorio comunale di Baiso (Reggio Emilia) dove nel pomeriggio si è abbattuta una bomba d'acqua, provocando frane e allagamenti. Lo ha comunicato il s ...