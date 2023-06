Malone avverte Denver | ' Non abbiamo vinto nulla' Intanto Miami ha Martin in dubbio

(Di domenica 4 giugno 2023) Le tante buone notizie arrivate da gara - 1 non hanno cambiato le prospettive di Mike. Non importa cheabbia imposto il proprio ritmo al match, dominando dal primo all'ultimo minuto, il ...

Vietato rilassarsi Il messaggio di coachè chiaro, vietato rilassarsi anche un solo secondo, Miami ha carattere e personalità e venderà cara la pelle. Con un Jokic così, in grado di fare ...Il rispetto cheprova nei confronti degli Heat e di coach Erik Spoelstra gli impedisce di passare notti tranquille: "Conoscendo Spo come lo conosco, il problema non sono gli aggiustamenti. ...Vietato rilassarsi Il messaggio di coachè chiaro, vietato rilassarsi anche un solo secondo, Miami ha carattere e personalità e venderà cara la pelle. Con un Jokic così, in grado di fare ...

NBA Finals, coach Malone avverte i Nuggets: "Non siamo andati bene in gara-1" Sky Sport

Nonostante il vantaggio per 1-0 nella serie, coach Michael Malone mantiene alta l’attenzione in casa Nuggets: "Non penso che abbiamo giocato bene in gara-1. Ho rivisto la partita e loro hanno avuto 16 ...