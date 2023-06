Maestri di sport – Stefano Sacripanti | “L’uomo arriva prima delle regole e non va tolto al giocatore quello che gli viene spontaneo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 giugno 2023) “Sono figlio di due insegnanti di scuola elementare, la figura del maestro mi sta a cuore. Nella pallacanestro servirebbero piùe meno allenatori, non solo nei settori giovanili”.“Pino”nasce nel 1970 nella città cestistica di Cantù, dove inizia ad allenare le formazioni giovanili già da adolescente. Nel 2000 diventa capo allenatore e due anni dopoeletto miglior coach della Serie A. Nel 2003 vince la Supercoppa italiana. È stato per parecchie stagioni head coach della Nazionale Under 20, con un’esperienza da vice di Ettore Messina in quella maggiore. Dopo aver allenato anche Pesaro, Caserta, Avellino, Bologna e Napoli, dal 2023 è a Scafati in A1, club che ha appena portato alla salvezza. “Papà Luigi, che non c’è più dal 2020, aveva conosciuto mamma Manuela proprio nella scuola in via ...