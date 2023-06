Madonna di Trevignano | incontro con la veggente Esclusivo Affaritaliani it si è infiltrato Il racconto

A me lapiace vederla col dito verso l'alto, che indica Gesù". Lo ha osservato il Papa ... Parole chiare che fanno venire in mente le presunte apparizioni mariane adove una ...A me lapiace vederla col dito verso l'alto, che indica Gesù'. Lo ha osservato il Papa ... Parole chiare che fanno venire in mente le presunte apparizioni mariane a, dove una ...'Ho già parlato abbastanza, non è servito a nulla'. Gisella Cardia, la presunta veggente di, contattata dall'Adnkronos dopo le parole del Papa ...

Madonna di Trevignano, Papa Francesco mette in guardia i fedeli: «Non sempre le apparizioni sono avvenute» ilmessaggero.it

Clamorosa affermazione quella di oggi di Papa Francesco, intervistato dalla trasmissione Rai A Sua Immagine. Il Santo Padre ha infatti detto che le apparizioni della Madonna non sono sempre vere. Una ...