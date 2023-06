Mac Allister al Liverpool | ci siamo | le cifre dell'affare

È un post che pare essere un messaggio d'addio quello condiviso nelle scorse ore su Instagram da Alexisnei confronti del Brighton . Il giocatore argentino è stato assoluto protagonista al Mondiale con l' Albiceleste confermando poi le ottime cose viste in Qatar anche col club guidato da De ...Afp KOVACIC, GUIMARAES ENon serviranno cifre folli, invece, per portare via dal Chelsea Mateo Kovacic, che è in scadenza nel 2024 e, a 29 anni, punta ad ottenere l'ultimo, lungo ...Tra gli invitati c'erano anche diversi Campioni del Mondo , tra cui Enzo Fernandez, Nicolas Tagliafico, Alexise Geronimo Rulli. Nella lista degli invitati figurava anche Leo Messi, il ...

Mac Allister, messaggio d’addio al Brighton “Un onore rappresentare il club” ItaSportPress

Il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fornito importanti dettagli in merito al futuro di Mac Allister. Il centrocampista del argentino sarebbe vicinissimo al Liverpool. Il padre ed agent ...Un lungo post con il "riassunto" della strepitosa stagione: aria d'addio per il centrocampista argentino dato per partente nel prossimo mercato.