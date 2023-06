L’ultima eclissi | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di domenica 4 giugno 2023)con Selena che ascolta la cassetta audio lasciata per lei da Dolores, la quale aveva previsto la sua partenza. Mentre è sul traghetto, a Selena torna alla mente un ricordo represso di suo padre che la costringe a masturbarlo. Resasi conto di tutto, Selena torna di corsa da Dolores mentre questa assiste all’inchiesta del medico legale. Mentre Mackey prepara un caso da inviare al Gran Giurì nel tentativo di incriminare Dolores per omicidio, Selena arriva e gli dice che non ha prove ammissibili, che lo sta facendo solo per la sua vendetta personale contro Dolores e che, nonostante una relazione spesso burrascosa, Vera e Dolores si amavano. Rendendosi conto che il caso si sarebbe probabilmente concluso con un’archiviazione o un’assoluzione, Mackey ritira a malincuore le accuse. Dolores e Selena si riconciliano sul ...