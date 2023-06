L’Ucraina vista dall’Asia Cosa si è detto allo Shangri-La Dialogue

Leggi su formiche

(Di domenica 4 giugno 2023) L’Indonesia ha approfittato del palcoscenico internazionale dello-Ladi Singapore per mandare un messaggio al mondo: ci siamo anche noi. Giacarta, consapevole che nei prossimi decenni sarà portata tra i top player dalla crescita economica e demografica, ha usato la conferenza di sicurezza organizzata dall’Iiss per lanciare un suo piano di pace per la guerra russa in Ucraina. Testimonianza di come il conflitto abbia riflessi globali e di come certi Paesi cerchino di trovare una via alternativa alla posizione di Kiev e Mosca, anche (soprattutto?) a quella occidentale. Il ministro della Difesa indonesiano ha proposto una zona demilitarizzata e un referendum delle Nazioni Unite in quello che ha definito territorio conteso, con una zona demilitarizzata di 15 chilometri. Prabowo Subianto ha invitato i funzionari della difesa e delle forze ...