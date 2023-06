Lucia Annunziata | a differenza sua | Fabio Fazio demolito da Enrico Mentana

(Di domenica 4 giugno 2023) No, non ci sono "martiri" in Rai. Con buona pace di. A stroncare la loro narrazione è, un insospettabile, che dice la sua sulle vicende Rai dal Festival della tv di Dogliani. Mitraglietta sostiene che non esiste nessun "diritto inalienabile a dover essere sempre in onda". E ancora, parlando delle epurazioni che tali non erano, il direttore del TgLa7 aggiunge: "Io credo che non ci sia niente di meglio che interrompere un rapporto senza fare scene madre o i martiri di Belfiore, senza lasciar intendere che con te o senza di te la libertà e la democrazia cessino di esistere. Nessuno di noi è insostituibile". "Nessuno - riprende- è nato con la missione divina di fare giornali o trasmissioni: un po' ce li siamo ...

Nessuno ha diritto di stare in tv' Conduzioni Rai, tutte le novità Per prendere il posto dia In Mezz'Ora c'è Monica Maggioni in pole position. L'ex direttrice del Tg1 dovrebbe ...Poi certo ci sono le differenze: per un Fabio Fazio, il cui 'contratto di certo si fa in tre mesi non in tre giorni' ci sono altre situazioni come quella di. Lei 'a differenza di ...Poi certo ci sono le differenze: per un Fabio Fazio, il cui 'contratto di certo si fa in tre mesi non in tre giorni' ci sono altre situazioni come quella di. Lei 'a differenza di ...

Lucia Annunziata sfottuta su Rai 1: "Ora che se n'è andata...", clamoroso a Viale Mazzini Liberoquotidiano.it

Entra nel vivo la corsa alle conduzioni in Rai, Mediaset e La7. Alcune nomine sono già ufficiali, su altre si continua a lavorare. Sono sicure le due conduzioni estive di altrettanti ...Ospite del Festival della tv di Dogliani, Enrico Mentana ha commentato i recenti casi di Fabio Dazio e Lucia Annunziata, che hanno annunciato ...