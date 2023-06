Lotta Salvezza | il campionato non è ancora finito | è spareggio tra Spezia e Verona

(Di domenica 4 giugno 2023) Dopo la conclusione della 38ª giornata deldi Serie A è inevitabile dire che il realtà il torneo non è, almeno per due squadre: di fattie Hellasnon hannoterminato la loro corsa. Sarà infattitra le due formazioni che sono terzultima e quartultima, ma con lo stesso punteggio, 31 punti. Ci saranno90? di speranze, dunque, di passione, di voglia e di preghiere. Se basteranno i tempi regolamentari, perché se cosi non fosse si andrà ad oltranza, prima ai supplementari e poi ai rigori. Una strada infinita perche tutte le hanno provato per riuscire a raggiungere unainsperata, che non è stataassegnata. ...

I rossoneri di Pioli chiudono la stagione ospitando gli scaligeri di Zaffaroni, inper la: dove vedere Milan - Verona Il Milan di Stefano Pioli ospita il Verona di Marco Zaffaroni nella 38ª e ultima giornata della Serie A 2022/2023. I rossoneri, che salutano per l'...JUVENTUS 59 Conferenceper la. P P.ti Verdetto 18. VERONA 31 Spareggio 18. SPEZIA 31 Spareggio Classifica completa Per vedere tutte le partite in diretta contemporaneamente: fai qui il ...Alle 21 invece le gare che coinvolgono le squadre inper non retrocedere: dal Cadice a 41 punti al Valladolid a 39 ci sono Getafe, Valencia, Celta Vigo e Almeria . L'unico scontro diretto è fra ...

Serie A, lotta salvezza: Spezia e Verona, le combinazioni e l'ombra ... Calciomercato.com

L'ultima giornata di Serie A ha emesso i suoi ultimi verdetti, tra questi quello più clamoroso: la lotta salvezza tra Hellas Verona ...La diretta incrociata delle ultime 4 partite del campionato per decidere chi va in B tra Verona e Spezia e in quale coppa giocheranno Atalanta, Roma e Juve ...