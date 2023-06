LIVE Udinese-Juve | le formazioni ufficiali | Miretti preferito a Di Maria | torna Beto dal 1'

(Di domenica 4 giugno 2023) Lantus chiude il suo 2022-2023 in casa dell', l'altra bianconera di A, per provare a staccare, almeno sul campo, il pass...

Le probabili formazioni di Udinese-Juventus Udinese (3-5-2): Silvestri; Abankwah, Walace, Perez; ...Stankovic CLASSIFICA SERIE A: Napoli 87 punti; Lazio* 74; Inter* 72; Milan 67; Atalanta 61; Roma 60; Juventus** 59; Fiorentina* 56; Torino* 53; Monza 52; Bologna 51; Udinese 46; Sassuolo* 45; Empoli* ... Alla Dacia Arena, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Udinese e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca

Serie A 2022/2023, 38a giornata. Le ultime notizie sulla partita Udinese-Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.In casa friulana, mister Andrea Sottil va a caccia dell’ultima impresa stagionale contro una big. Dopo aver sconfitto Inter, Milan e Roma, il tecnico bianconero spera di aggiungere un altro diamante ...